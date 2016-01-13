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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Карпи
Милан - Карпи: обзор матча 13 января 2016
Милан
13.01.2016, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Карпи
15'
К. Бакка
29'
М. Ньянг
50'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Карпи
Желтая карточка
Р. Монтоливо
77'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ю. Куцка
72'
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Ласанья
47'
Желтая карточка
Г. Силва
45'
Замена
М. Крими
️️️️
Р. Бьянко
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
29'
Желтая карточка
М. Ньянг
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Карпи
27
Вид Белец
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
4-4-2
32
Аббьяти
26
Романьоли
13
Антонелли
25
Сапата
22
Де Шильо
3
Хонда
33
Куцка
7
Бонавентура
18
Монтоливо
70
Бакка
99
Ньянг
4-1-1
23
Бркич
5
Дзаккардо
4
Марроне
5
Гальоло
11
Силва
8
Бьянко
15
Ласанья
33
Куцка
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
33
Куцка
8
Бьянко
17
Крими
17
Крими
8
Бьянко
Остались в запасе
Милан
Карпи
97
Алессандро Ливьери
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
27
Вид Белец
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Милан - Карпи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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