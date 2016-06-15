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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Албания
Франция - Албания: обзор матча 15 июня 2016
Франция
15.06.2016, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Албания
90'
А. Гризманн
90+6'
Д. Пайет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Албания
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Пас отдал
А. Жиньяк
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Рами
90'
Желтая карточка
Н. Канте
88'
85'
Замена
Ф. Везели
️️️️
А. Айети
81'
Желтая карточка
А. Абраши
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
77'
74'
Замена
Т. Джака
️️️️
Б. Кукели
71'
Замена
О. Роши
️️️️
А. Лила
Замена
А. Гризманн
️️️️
К. Коман
68'
55'
Желтая карточка
Б. Кукели
Замена
П. Погба
️️️️
А. Марсьяль
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
19
Бакари Санья
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Патрис Эвра
ПЗ
11
Антони Марсьяль
ЛВ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Блейз Матюиди
ОП
8
Димитри Пайет
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
(К)
ЛЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Эрмир Леньяни
ЛП
13
Бурим Кукели
ОП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
2
Анди Лила
ПП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Таулант Джака
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
19
Санья
17
Рами
21
Косиельни
3
Эвра
13
Канте
14
Матюиди
7
Коман
8
Пайет
11
Марсьяль
9
Жиру
4-1-4-1
1
Бериша
4
Хюсай
15
Маврай
5
Айети
7
Аголли
13
Кукели
2
Лила
22
Абраши
9
Мемушай
3
Леньяни
10
Садику
11
Марсьяль
6
Погба
6
Погба
11
Марсьяль
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
7
Коман
7
Гризманн
7
Гризманн
7
Коман
5
Айети
5
Везели
5
Везели
5
Айети
13
Кукели
14
Джака
14
Джака
13
Кукели
2
Лила
21
Роши
21
Роши
2
Лила
Остались в запасе
Франция
Албания
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
8
Мигьен Баша
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Франция - Албания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
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