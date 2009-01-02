Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Уиган Атлетик
Тоттенхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 02 января 2009
Тоттенхэм
02.01.2009, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
53'
Р. Павлюченко (П)
76'
Л. Модрич
90+3'
Р. Павлюченко
87'
А. Камара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Уиган Атлетик
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Зокора
+3
Замена
А. Леннон
️️️️
Л. Модрич
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Замена
Э. Эдман
️️️️
О. Капо
Травма
М. Фигероа
ГОЛ! 2:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Д. О'Хара
Замена
️️️️
Д. Де Риддер
Замена
М. Фигероа
️️️️
П. Шарнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Уиган Атлетик
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
7
Анри Камара
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
15
Хоссам Гали
АП
12
Аарон Леннон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
20
Доусон
39
Вудгейт
14
Чорлука
23
О'Хара
16
Зокора
10
Модрич
21
Бентли
10
Павлюченко
10
Бент
4-4-2
17
Бойс
19
Брамбл
20
Шарнер
20
Килбейн
25
Валенсия
17
Браун
8
Де Риддер
8
Паласиос
20
Капо
7
Камара
10
Модрич
12
Леннон
12
Леннон
10
Модрич
10
Бент
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Бент
20
Капо
3
Эдман
3
Эдман
20
Капо
20
Шарнер
3
Фигероа
3
Фигероа
20
Шарнер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
15
Хоссам Гали
АП
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Майк Поллит
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
15
Хоссам Гали
АП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"7ТВ" 23:00 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Уиган Атлетик
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+