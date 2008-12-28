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Расписание матчей
Вьетнам - Таиланд
Вьетнам - Таиланд: обзор матча 28 декабря 2008
Вьетнам
28.12.2008, воскресенье, 15:00
Кубок Сузуки. Таиланд
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Таиланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вьетнам - Таиланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
08.07.2026
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 6
05.07.2026
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
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Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
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0 : 4
18.11.2025
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