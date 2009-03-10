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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Вильярреал
Панатинаикос - Вильярреал: обзор матча 10 марта 2009
Панатинаикос
10.03.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вильярреал
56'
Э. Манциос
49'
А. Ибагаса
71'
Х. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Вильярреал
Замена
А. Рукавина
️️️️
Я. Вавржиняк
Замена
️️️️
А. Ибагаса
ГОЛ! 1:2!
Х. Льоренте
Пас отдал
А. Ибагаса
ГОЛ! 1:1!
Э. Манциос
ГОЛ! 0:1!
А. Ибагаса
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нихат
Замена
С. Виера
️️️️
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЛЗ
15
Силва Жилберто
ЦЗ
14
Димитриос Салпингидис
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЛП
26
Лукас Винтра
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
31
Якуб Вавржиняк
ПП
0
Микаэль Нильссон
ЦФ
9
Эвангелос Манциос
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦЗ
8
Санти Касорла
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЛП
6
Анхель Лопес
ЦП
9
Нихат
ЦП
19
Маркос Сенна
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
3-4-2
1
Галинович
3
Саррьеги
14
Салпингидис
15
Жилберто
14
Карагунис
26
Винтра
23
Симао
31
Вавржиняк
9
Манциос
0
Нильссон
4-4-2
13
Лопес
8
Касорла
6
Капдевила
9
Эгурен
2
Годин
19
Сенна
6
Лопес
9
Нихат
7
Ибагаса
15
Фуэнтес
25
Росси
31
Вавржиняк
55
Рукавина
55
Рукавина
31
Вавржиняк
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
6
Лопес
1
Виера
1
Виера
6
Лопес
9
Нихат
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Нихат
Остались в запасе
Панатинаикос
Вильярреал
30
Александрос Цорвас
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Главный тренер
Хенк тен Кате
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Остались в запасе
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Хенк тен Кате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Панатинаикос - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Франческо Бураджина (оба - Испания)
Делегат:
Болош Макрэй (Венгрия)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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