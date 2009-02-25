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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Панатинаикос
Вильярреал - Панатинаикос: обзор матча 25 февраля 2009
Вильярреал
25.02.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Панатинаикос
67'
Д. Росси (П)
59'
Г. Карагунис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Панатинаикос
+3
Замена
А. Рукавина
️️️️
Э. Манциос
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
М. Сенна
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Г. Карагунис
Замена
Кани
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
С. Жилберто
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
Замена
Р. Пирес
️️️️
С. Эгурен
Замена
Нихат
️️️️
Х. Льоренте
ГОЛ! 0:1!
Г. Карагунис
Замена
️️️️
И. Гумас
Желтая карточка
И. Гумас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЛЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
6
Анхель Лопес
ЦП
15
Фабрицио Фуэнтес
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
3
Хосу Саррьеги
ЛЗ
8
Иоаннис Гумас
ЦЗ
15
Силва Жилберто
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЛП
31
Якуб Вавржиняк
ЦП
26
Лукас Винтра
ЦП
9
Эвангелос Манциос
ПП
0
Микаэль Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Кани
ПП
9
Нихат
ЦФ
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
38
Клейтон
ЦФ
4-4-1
13
Лопес
2
Годин
9
Эгурен
8
Касорла
7
Ибагаса
12
Льоренте
19
Сенна
6
Лопес
15
Фуэнтес
25
Росси
4-4-1
1
Галинович
14
Карагунис
8
Гумас
15
Жилберто
3
Саррьеги
9
Манциос
31
Вавржиняк
26
Винтра
23
Симао
0
Нильссон
9
Эгурен
8
Пирес
8
Пирес
9
Эгурен
7
Ибагаса
8
Кани
8
Кани
7
Ибагаса
12
Льоренте
9
Нихат
9
Нихат
12
Льоренте
9
Манциос
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Манциос
14
Карагунис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
14
Карагунис
Остались в запасе
Вильярреал
Панатинаикос
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Александрос Цорвас
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
38
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Вильярреал - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Бернхард Цаунер
Андреас Феллингер (оба - Австрия)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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