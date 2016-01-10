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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - Ираклис
Паниониос - Ираклис: обзор матча 10 января 2016
Паниониос
10.01.2016, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ираклис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Паниониос - Ираклис
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Ираклис
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Каламата
1 : 1
02.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
Ираклис
2 : 0
11.10.2026
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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