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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Бешикташ
Спортинг - Бешикташ: обзор матча 10 декабря 2015
Спортинг
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
67'
И. Слимани
72'
Б. Руис
77'
Т. Гутьеррес
58'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бешикташ
Желтая карточка
П. Оливейра
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Мариу
90'
+2
Замена
М. Перейра
️️️️
И. Слимани
88'
85'
Замена
К. Фрей
️️️️
И. Кейбаши
80'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
Т. Гутьеррес
78'
ГОЛ! 3:1!
Т. Гутьеррес
Пас отдал
Ж. Мартинш
77'
72'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
О. Шахан
ГОЛ! 2:1!
Б. Руис
Пас отдал
В. Карвалью
72'
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
Б. Руис
67'
Замена
Т. Гутьеррес
️️️️
А. Силва
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Желтая карточка
А. Силва
49'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Ф. Монтеро
46'
28'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
В. Карвалью
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-3
1
Патрисиу
27
Перейра
4
Джефферсон
15
Оливейра
5
Налдо
10
Карвалью
15
Силва
23
Мариу
22
Руис
12
Монтеро
19
Слимани
4-4-2
29
Зенгин
12
Кейбаши
32
Бек
6
Тошич
44
Родолфо
15
Озякуп
13
Хатчинсон
7
Соса
10
Шахан
7
Куарежма
27
Гомес
19
Слимани
10
Перейра
10
Перейра
19
Слимани
12
Монтеро
10
Мартинш
10
Мартинш
12
Монтеро
15
Силва
19
Гутьеррес
19
Гутьеррес
15
Силва
10
Шахан
20
Уйсал
20
Уйсал
10
Шахан
12
Кейбаши
11
Фрей
11
Фрей
12
Кейбаши
7
Соса
23
Тосун
23
Тосун
7
Соса
Остались в запасе
Спортинг
Бешикташ
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Спортинг - Бешикташ
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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