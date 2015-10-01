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Монако - Тоттенхэм
Монако - Тоттенхэм: обзор матча 01 октября 2015
Монако
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
81'
С. Эль-Шаарави
35'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Н. Дирар
81'
Замена
Н. Дирар
️️️️
М. Карвальо
76'
70'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Н. Шадли
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
68'
65'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Ламела
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Т. Лемар
60'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
59'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
12
Матеус Карвальо
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
2-1-3-2-2
1
Субашич
17
Коэнтрау
24
Раджи
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
10
Траоре
20
Силва
18
Лемар
90
Траоре
12
Карвальо
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
3
Роуз
89
Шадли
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
12
Карвальо
8
Дирар
8
Дирар
12
Карвальо
18
Лемар
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Лемар
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
9
Ламела
9
Н'Жи
9
Н'Жи
9
Ламела
24
Эриксен
14
Кэрролл
14
Кэрролл
24
Эриксен
89
Шадли
25
Таунсенд
25
Таунсенд
89
Шадли
Остались в запасе
Монако
Тоттенхэм
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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