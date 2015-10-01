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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Спортинг
Бешикташ - Спортинг: обзор матча 01 октября 2015
Бешикташ
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
61'
Г. Торе
16'
Б. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Спортинг
Замена
К. Фрей
️️️️
Р. Куарежма
90'
+1
79'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Аквилани
73'
Желтая карточка
Ж. Перейра
69'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Гутьеррес
Замена
Д. Тосун
️️️️
Х. Соса
68'
ГОЛ! 1:1!
Г. Торе
Пас отдал
Х. Соса
61'
Желтая карточка
Э. Гулум
58'
55'
Замена
А. Силва
️️️️
М. Перейра
Замена
О. Озякуп
️️️️
Н. Уйсал
46'
Желтая карточка
Родолфо
25'
19'
Желтая карточка
Х. Сильва
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-4-2
29
Зенгин
44
Родолфо
22
Гулум
32
Бек
12
Кейбаши
30
Торе
13
Хатчинсон
20
Уйсал
7
Соса
27
Гомес
7
Куарежма
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
2
Фигейреду
27
Перейра
33
Сильва
5
Налдо
10
Карвалью
20
Аквилани
20
Карлос Манэ
10
Перейра
19
Гутьеррес
22
Руис
7
Куарежма
11
Фрей
11
Фрей
7
Куарежма
20
Уйсал
15
Озякуп
15
Озякуп
20
Уйсал
7
Соса
23
Тосун
23
Тосун
7
Соса
20
Аквилани
10
Мартинш
10
Мартинш
20
Аквилани
10
Перейра
15
Силва
15
Силва
10
Перейра
19
Гутьеррес
19
Слимани
19
Слимани
19
Гутьеррес
Остались в запасе
Бешикташ
Спортинг
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Марсело Бук
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бешикташ - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
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- : -
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1 : 0
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2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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