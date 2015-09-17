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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Брюгге
Наполи - Брюгге: обзор матча 17 сентября 2015
Наполи
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
5 : 0
Завершен
Брюгге
5'
Х. Кальехон
19'
Д. Мертенс
25'
Д. Мертенс
53'
М. Гамшик
77'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Брюгге
90'
Желтая карточка
Т. Симонс
ГОЛ! 5:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Аллан
77'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
72'
69'
Замена
Д. Де Фаув
️️️️
В. Васкес
Замена
Аллан
️️️️
М. Гамшик
62'
60'
Замена
Клаудемир
️️️️
А. Диаби
ГОЛ! 4:0!
М. Гамшик
53'
46'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Б. Болинголи
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Жоржиньо
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
19'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Жоржиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
39
Леандро Перейра
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Наполи
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-1-2-3
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
9
Игуаин
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-3-2
26
Болат
5
Болинголи
6
Дуарте
4
Мехеле
12
Менье
28
Де Бок
7
Васкес
3
Симонс
25
Вормер
39
Перейра
5
Диаби
17
Гамшик
25
Аллан
25
Аллан
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
5
Болинголи
21
Искьердо
21
Искьердо
5
Болинголи
7
Васкес
2
Де Фаув
2
Де Фаув
7
Васкес
5
Диаби
6
Клаудемир
6
Клаудемир
5
Диаби
Остались в запасе
Наполи
Брюгге
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Наполи - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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