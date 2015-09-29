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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Байер
Барселона - Байер: обзор матча 29 сентября 2015
Барселона
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Байер
79'
С. Роберто
80'
Л. Суарес
20'
К. Пападопулос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Байер
88'
Желтая карточка
К. Кампль
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Роберто
79'
75'
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Д. Донати
Желтая карточка
Ж. Альба
74'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
71'
67'
Желтая карточка
К. Пападопулос
65'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
63'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
С. Рамирес
62'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Иньеста
59'
54'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
40'
Желтая карточка
Л. Бендер
Желтая карточка
Неймар
36'
Желтая карточка
Х. Маскерано
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Пападопулос
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
22
Матье
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
19
Рамирес
9
Суарес
3-3-2-1-1
1
Лено
8
Бендер
14
Пападопулос
4
Та
2
Донати
23
Крамер
18
Венделл
44
Кампль
20
Чалханоглу
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
18
Альба
18
Альба
8
Иньеста
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
2
Донати
19
Хильберт
19
Хильберт
2
Донати
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
Остались в запасе
Барселона
Байер
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Жорди Масип
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Барселона - Байер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Стивен Чайлд (Англия)
Стюарт Бэрт (Англия)
Дополнительные помощники:
Майкл Оливер (Англия) Кевин Френд (Англия)
Резервный судья:
Майкл Малларки (Англия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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