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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Порту
Динамо К - Порту: обзор матча 16 сентября 2015
Динамо К
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
Порту
20'
О. Гусев
89'
В. Буяльский
23'
В. Абубакар
81'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Порту
90'
+2
Замена
П. Освальдо
️️️️
В. Абубакар
ГОЛ! 2:2!
В. Буяльский
Пас отдал
С. Рыбалка
89'
88'
Желтая карточка
Д. Перейра
Замена
А. Кравец
️️️️
М. Велозу
86'
81'
ГОЛ! 1:2!
В. Абубакар
78'
Замена
Х. Корона
️️️️
Я. Браими
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Д. Гонсалес
71'
Замена
В. Буяльский
️️️️
О. Гусев
67'
65'
Замена
К. Тельо
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
С. Рыбалка
58'
48'
Желтая карточка
В. Абубакар
Желтая карточка
О. Гусев
46'
40'
Желтая карточка
М. Перейра
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Лаюн
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Пас отдал
Д. Гармаш
20'
17'
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-1-2
23
Рыбка
34
Хачериди
5
Антунеш
15
Драгович
21
Данило Силва
44
Велозу
37
Рыбалка
20
Гусев
19
Гармаш
10
Гонсалес
18
Мораес
4-2-3-1
12
Касильяс
3
Майкон
19
Лаюн
2
Перейра
4
Мартинс-Инди
2
Перейра
21
Невеш
21
Андре Андре
16
Эррера
8
Браими
9
Абубакар
20
Гусев
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Гусев
10
Гонсалес
20
Бельханда
20
Бельханда
10
Гонсалес
44
Велозу
11
Кравец
11
Кравец
44
Велозу
8
Браими
17
Корона
17
Корона
8
Браими
16
Эррера
37
Тельо
37
Тельо
16
Эррера
9
Абубакар
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Абубакар
Остались в запасе
Динамо К
Порту
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
6
Николай Морозюк
ЦП
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Динамо К - Порту
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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