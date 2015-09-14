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Расписание матчей
Николаев - Мариуполь
Николаев - Мариуполь: обзор матча 14 сентября 2015
Николаев
14.09.2015, понедельник, 16:30
Украина. Первая лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Николаев - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Николаев
Украина. Первая лига, 30 тур
Николаев
2 : 1
01.06.2016
Десна
Украина. Первая лига, 29 тур
Тернополь
0 : 1
27.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 28 тур
Николаев
3 : 1
20.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 27 тур
Днепр
0 : 2
15.05.2016
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Николаев
2 : 0
11.05.2016
Горняк-Спорт
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Главный тренер «Металлиста»: «Мои футболисты не хотят играть нигде»
2015.08.23 07:24
3
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
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