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    • Главный тренер «Металлиста»: «Мои футболисты не хотят играть нигде»

    Главный тренер «Металлиста»: «Мои футболисты не хотят играть нигде»

    Главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов эмоционально прокомментировал поражение своей команды в 1/16 Кубка Украины от МФК «Николаев» (1:2).

    «Поздравляю «Николаев» с выходом в следующий этап Кубка Украины. Считаю, что сегодня на поле было две разные команды. Футболисты одной из них очень хотят играть в Премьер-лиге, а второй – не хотят играть вообще нигде. Хозяева поля молодцы, забили два шедевра, что и позволило им нас обыграть. Мы сегодня уступили в борьбе, в желании, к сожалению, достучаться до футболистов у меня не получилось. Как сейчас модно говорить, я всю вину за поражение беру на себя. Опять же, к сожалению, игроки этой ответственности не понимают

    Я уже неоднократно говорил, что довольными могут быть только 11 футболистов. Вот как раз те, кто сегодня вышел на поле, показали, почему они недовольные. Первый мяч пропустить с такого расстояния и даже не шелохнуться – это беда, конечно. Я в этом матче я посмотрел на тех футболистов, на которых могу рассчитывать... Или не могу», – сказал Севидов.

    Источник: СПОРТ.UA

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    23.08.2015 07:24
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    Комментарии (4)
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    kara-mba
    1440307687
    Порошенко капут!
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    Харченко
    1440310602
    Севидов, давай в Россию!
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    VIPded
    1440312804
    Севидов вечно плачется... А Металлист жалко, такая команда рассыпалась...(((
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    ologreds
    1694997334
    numo439977
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