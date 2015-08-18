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Манчестер Юнайтед - Брюгге
Манчестер Юнайтед - Брюгге: обзор матча 18 августа 2015
Манчестер Юнайтед
18.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Брюгге
13'
М. Депай
42'
М. Депай
90+3'
М. Феллайни
8'
М. Кэррик (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брюгге
ГОЛ! 3:1!
М. Феллайни
Пас отдал
М. Депай
90'
+3
89'
Желтая карточка
Р. Вормер
Замена
М. Феллайни
️️️️
У. Руни
82'
Желтая карточка
К. Смоллинг
81'
79'
Вторая желтая
Б. Мехеле
77'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
В. Васкес
72'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Замена
Чичарито
️️️️
А. Янузай
71'
55'
Замена
О. Уларе
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
М. Дармиан
49'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
М. Кэррик
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
42'
39'
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
Т. Симонс
38'
Травма
Т. Симонс
24'
Желтая карточка
Б. Болинголи
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
М. Кэррик
13'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Кэррик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Дион Коолс
ПЗ
3
Тимми Симонс
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
4-2-2-2
44
Ромеро
17
Блинд
23
Шоу
6
Смоллинг
36
Дармиан
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
64
Мата
24
Янузай
32
Руни
10
Депай
3-3-2-2
89
Брюззезе
5
Болинголи
4
Мехеле
6
Дуарте
27
Коолс
3
Симонс
28
Де Бок
25
Вормер
7
Васкес
5
Диаби
55
Диркс
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
32
Руни
25
Феллайни
25
Феллайни
32
Руни
24
Янузай
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Янузай
3
Симонс
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
3
Симонс
7
Васкес
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Васкес
5
Диаби
58
Уларе
58
Уларе
5
Диаби
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брюгге
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
26
Синан Болат
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брюгге
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Гвидо Клефе (Германия)
Маркус Хекер (Германия)
Стадион:
Олд Траффорд
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