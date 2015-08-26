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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Манчестер Юнайтед
Брюгге - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 августа 2015
Брюгге
26.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
У. Руни
49'
У. Руни
57'
У. Руни
63'
А. Эррера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Манчестер Юнайтед
81'
Пенальти не реализован!
Чичарито
Желтая карточка
Р. Вормер
77'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Б. Болинголи
77'
64'
Замена
Чичарито
️️️️
А. Эррера
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Диаби
63'
63'
ГОЛ! 0:4!
А. Эррера
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
62'
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
Замена
Х. Ванакен
️️️️
В. Васкес
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
Х. Мата
49'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
А. Эррера
46'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
А. Янузай
Желтая карточка
Клаудемир
45'
+1
20'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
М. Депай
13'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Леннерт Десмюл
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
6
Дуарте
2
Де Фаув
21
Кастеллетто
28
Де Бок
5
Болинголи
25
Вормер
7
Васкес
6
Клаудемир
5
Диаби
19
де Суттер
4-2-2-2
44
Ромеро
36
Дармиан
17
Блинд
6
Смоллинг
23
Шоу
21
Эррера
16
Кэррик
24
Янузай
64
Мата
10
Депай
32
Руни
5
Болинголи
27
Коолс
27
Коолс
5
Болинголи
7
Васкес
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Васкес
5
Диаби
55
Диркс
55
Диркс
5
Диаби
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
24
Янузай
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
24
Янузай
21
Эррера
14
Чичарито
14
Чичарито
21
Эррера
Остались в запасе
Брюгге
Манчестер Юнайтед
4
Леннерт Десмюл
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
4
Леннерт Десмюл
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Брюгге - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, НТВ-Плюс Футбол (в записи, 02:20)
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