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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Байер
Лацио - Байер: обзор матча 18 августа 2015
Лацио
18.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Байер
77'
Б. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Байер
90'
+3
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
С. Джентилетти
️️️️
С. де Врей
89'
84'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
82'
82'
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
77'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
О. Онази
53'
Желтая карточка
Маурисио
49'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Сон
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Клозе
46'
36'
Желтая карточка
Венделл
31'
Желтая карточка
Б. Лено
20'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
3-5-1-1
1
Бериша
8
Баста
6
де Врей
33
Маурисио
19
Лулич
6
Билья
12
Онази
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-1-2-2-1
1
Лено
8
Бендер
14
Пападопулос
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
19
Хильберт
20
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
6
де Врей
19
Джентилетти
19
Джентилетти
6
де Врей
12
Онази
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
12
Онази
11
Клозе
17
Кейта
17
Кейта
11
Клозе
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
7
Сон
14
Мехмеди
14
Мехмеди
7
Сон
11
Кисслинг
10
Крузе
10
Крузе
11
Кисслинг
Остались в запасе
Лацио
Байер
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Лацио - Байер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
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