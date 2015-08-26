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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Лацио
Байер - Лацио: обзор матча 26 августа 2015
Байер
26.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лацио
40'
Х. Чалханоглу
48'
А. Мехмеди
88'
К. Беллараби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Лацио
Замена
А. Рамальо
️️️️
К. Беллараби
89'
ГОЛ! 3:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Ю. Брандт
88'
Желтая карточка
Р. Хильберт
86'
82'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
О. Онази
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Чалханоглу
80'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
А. Мехмеди
76'
74'
Желтая карточка
С. Лулич
71'
Желтая карточка
М. Пароло
70'
Замена
С. Джентилетти
️️️️
Ф. Андерсон
68'
Вторая желтая
Маурисио
Желтая карточка
Венделл
67'
60'
Желтая карточка
Маурисио
56'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Ш. Раду
ГОЛ! 2:0!
А. Мехмеди
48'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
40'
Желтая карточка
К. Беллараби
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Рю Сын-Ву
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Робби Крузе
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
18
Венделл
14
Пападопулос
4
Та
8
Бендер
23
Крамер
20
Чалханоглу
19
Хильберт
38
Беллараби
14
Мехмеди
11
Кисслинг
4-4-1-1
1
Бериша
6
де Врей
26
Раду
8
Баста
33
Маурисио
87
Кандрева
16
Пароло
12
Онази
19
Лулич
7
Андерсон
17
Кейта
38
Беллараби
5
Рамальо
5
Рамальо
38
Беллараби
14
Мехмеди
8
Брандт
8
Брандт
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
10
Крузе
10
Крузе
20
Чалханоглу
12
Онази
11
Моррисон
11
Моррисон
12
Онази
7
Андерсон
19
Джентилетти
19
Джентилетти
7
Андерсон
26
Раду
35
Кишна
35
Кишна
26
Раду
Остались в запасе
Байер
Лацио
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Байер - Лацио
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 01:50)
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