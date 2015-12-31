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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 31 декабря 2015
Вильярреал
31.12.2015, четверг, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
64'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Вильяльба
87'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Д. Парехо
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
80'
74'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Данило
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
74'
69'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Барраган
Желтая карточка
Р. Сольдадо
68'
Замена
М. Науэль
️️️️
Джонатан
67'
ГОЛ! 1:0!
Бруно
64'
45'
Желтая карточка
А. Барраган
16'
Желтая карточка
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Марин
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
14
Тригерос
6
Джонатан
21
Бруно
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
3-3-2-2
1
Хауме
5
Абденнур
33
Сантос
21
Рубен Везо
2
Канселу
15
Данило
19
Барраган
10
Парехо
20
Гомеш
21
Негредо
9
Алькасер
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
6
Джонатан
77
Науэль
77
Науэль
6
Джонатан
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
10
Парехо
21
Вильяльба
21
Вильяльба
10
Парехо
15
Данило
10
Пьятти
10
Пьятти
15
Данило
19
Барраган
77
Мина
77
Мина
19
Барраган
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Мэтью Райан
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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