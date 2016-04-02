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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 02 апреля 2016
Боруссия Д
02.04.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
53'
П. Обамеянг
78'
С. Кагава
82'
А. Рамос
69'
А. Гальвез
74'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Желтая карточка
Г. Кастро
90'
+1
86'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
Э. Уджа
85'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
С. Ятабаре
ГОЛ! 3:2!
А. Рамос
Пас отдал
Г. Мхитарян
82'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
80'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Шмельцер
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Кагава
Пас отдал
М. Шмельцер
78'
Замена
С. Кагава
️️️️
Э. Дурм
74'
74'
ГОЛ! 1:2!
З. Юнузович
Пас отдал
Л. Озтюнали
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Гальвез
65'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
У. Гарсия
54'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
53'
50'
Желтая карточка
С. Ятабаре
15'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бюрки
26
Пищек
5
Бендер
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
37
Дурм
22
Мхитарян
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
3-3-2-1
1
Видвальд
3
Штернберг
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
25
Гарсия
60
Ятабаре
16
Юнузович
11
Уджа
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
37
Дурм
10
Кагава
10
Кагава
37
Дурм
29
Шмельцер
20
Рамос
20
Рамос
29
Шмельцер
11
Уджа
16
Фрёде
16
Фрёде
11
Уджа
25
Гарсия
21
Озтюнали
21
Озтюнали
25
Гарсия
60
Ятабаре
9
Лоренцен
9
Лоренцен
60
Ятабаре
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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