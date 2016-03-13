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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 13 марта 2016
Боруссия Д
13.03.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
30'
М. Ройс
73'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Мхитарян
85'
76'
Замена
С. Сердар
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
П. Обамеянг
73'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Н. Шахин
64'
62'
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Клеменс
62'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ф. Фрай
Замена
Л. Пищек
️️️️
Э. Дурм
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Кастро
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-3-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
37
Дурм
22
Мхитарян
8
Кастро
8
Шахин
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
1
Кариус
18
Бросински
27
Балогун
16
Белл
24
Бюссманн
14
Баумгартлингер
20
Фрай
29
Самперио
17
Клеменс
10
Малли
9
Кордоба
37
Дурм
26
Пищек
26
Пищек
37
Дурм
8
Шахин
5
Вайгль
5
Вайгль
8
Шахин
22
Мхитарян
20
Рамос
20
Рамос
22
Мхитарян
20
Фрай
46
Латца
46
Латца
20
Фрай
29
Самперио
8
Сердар
8
Сердар
29
Самперио
17
Клеменс
9
Онисиво
9
Онисиво
17
Клеменс
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА HD
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