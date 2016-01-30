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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ингольштадт
Боруссия Д - Ингольштадт: обзор матча 30 января 2016
Боруссия Д
30.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
77'
П. Обамеянг
86'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ингольштадт
88'
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Лескано
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
86'
84'
Замена
Р. Брежери
️️️️
М. Леки
Желтая карточка
Г. Мхитарян
81'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Л. Пищек
77'
75'
Желтая карточка
А. Моралес
71'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
Желтая карточка
Л. Пищек
71'
Замена
К. Пулишич
️️️️
А. Рамос
68'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
61'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Ю. Вайгль
55'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Кагава
55'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
28'
26'
Желтая карточка
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бюрки
15
Хуммельс
28
Гинтер
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Вайгль
26
Пищек
22
Мхитарян
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Рамос
4-3-2-1
28
Озкан
21
Да Коста
34
Матип
21
Хюбнер
27
Моралес
13
Кристиансен
8
Рожер
4
Бауэр
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
20
Рамос
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Рамос
5
Вайгль
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Вайгль
10
Кагава
8
Кастро
8
Кастро
10
Кагава
7
Леки
18
Брежери
18
Брежери
7
Леки
37
Лескано
36
Коэн
36
Коэн
37
Лескано
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
Остались в запасе
Боруссия Д
Ингольштадт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Ингольштадт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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