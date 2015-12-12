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Бавария - Ингольштадт
Бавария - Ингольштадт: обзор матча 12 декабря 2015
Бавария
12.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
65'
Р. Левандовски
75'
Ф. Лам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ингольштадт
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
Замена
С. Роде
️️️️
Т. Мюллер
79'
78'
Замена
М. Мультауп
️️️️
Л. Хинтерсер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лам
Пас отдал
Т. Мюллер
75'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Д. Боатенг
70'
68'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Ш. Лекс
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Боатенг
65'
56'
Желтая карточка
Т. Левелс
Желтая карточка
Д. Боатенг
55'
53'
Замена
Ш. Ваненвеч
️️️️
А. Коэн
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Видаль
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
24
Штефан Ваненвеч
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
4-2-1-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
3-4-1-2
28
Озкан
28
Левелс
18
Брежери
34
Матип
13
Гросс
8
Рожер
4
Бауэр
36
Коэн
7
Леки
16
Хинтерсер
14
Лекс
23
Видаль
6
Алькантара
6
Алькантара
23
Видаль
17
Боатенг
3
Алонсо
3
Алонсо
17
Боатенг
13
Мюллер
17
Роде
17
Роде
13
Мюллер
16
Хинтерсер
11
Мультауп
11
Мультауп
16
Хинтерсер
14
Лекс
13
Кристиансен
13
Кристиансен
14
Лекс
36
Коэн
24
Ваненвеч
24
Ваненвеч
36
Коэн
Остались в запасе
Бавария
Ингольштадт
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Остались в запасе
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бавария - Ингольштадт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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