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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - СКА-Хабаровск
Зенит-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 03 апреля 2016
Зенит-2
03.04.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - СКА-Хабаровск
89'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
83'
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
А. Кацаев
Замена
П. Осипов
️️️️
Ю. Бавин
79'
77'
Желтая карточка
А. Киреев
71'
Желтая карточка
С. Прокофьев
69'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Прокофьев
Замена
К. Зырянов
️️️️
М. Палиенко
66'
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Богаев
62'
59'
Пенальти не реализован!
К. Базелюк
Желтая карточка
В. Зинков
58'
32'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Гатикоев
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Саламатов
32'
Желтая карточка
Е. Чернов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
73
Павел Осипов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Чернов
58
Зуев
33
Йованович
55
Лобов
10
Саламатов
40
Бавин
88
Богаев
5
Зинков
99
Палиенко
7
Шейдаев
3-3-2-2
99
Дюпин
3
Удалый
5
Микуцкис
5
Эдиев
88
Наваловский
18
Карасев
10
Никифоров
10
Кацаев
23
Ваганов
11
Прокофьев
23
Гатикоев
40
Бавин
73
Осипов
73
Осипов
40
Бавин
88
Богаев
4
Васильев
4
Васильев
88
Богаев
99
Палиенко
18
Зырянов
18
Зырянов
99
Палиенко
10
Саламатов
18
Попов
18
Попов
10
Саламатов
11
Прокофьев
88
Киреев
88
Киреев
11
Прокофьев
23
Гатикоев
10
Базелюк
10
Базелюк
23
Гатикоев
10
Кацаев
21
Илуридзе
21
Илуридзе
10
Кацаев
Остались в запасе
Зенит-2
СКА-Хабаровск
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Зенит-2 - СКА-Хабаровск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
МСА Петровский
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