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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Волгарь
Тосно - Волгарь: обзор матча 20 марта 2016
Тосно
20.03.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
69'
М. Астафьев
83'
А. Заболотный
46'
Ш. Асильдаров
90'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Волгарь
90'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Асильдаров
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Заболотный
88'
Желтая карточка
В. Ильин
88'
86'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Т. Букия
86'
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Бочков
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
83'
74'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Сутормин
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
69'
Замена
В. Ильин
️️️️
Н. Чхапелия
57'
Замена
М. Астафьев
️️️️
В. Галиулин
57'
54'
Замена
О. Алейник
️️️️
Р. Газзаев
52'
Желтая карточка
С. Зуйков
46'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Коломийченко
46'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-1-4-2
25
Нигматуллин
2
Аравин
35
Гультяев
5
Ковальчик
25
Бочков
21
Галиулин
7
Чхапелия
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
48
Кутьин
91
Заболотный
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
11
Сутормин
32
Терехов
10
Букия
10
Газзаев
33
Кренделев
15
Коломийченко
9
Асильдаров
91
Заболотный
25
Смирнов
25
Смирнов
91
Заболотный
21
Галиулин
4
Астафьев
4
Астафьев
21
Галиулин
25
Бочков
20
Марков
20
Марков
25
Бочков
7
Чхапелия
98
Ильин
98
Ильин
7
Чхапелия
10
Букия
99
Жабкин
99
Жабкин
10
Букия
10
Газзаев
34
Алейник
34
Алейник
10
Газзаев
11
Сутормин
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Сутормин
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
Остались в запасе
Тосно
Волгарь
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Статистика матча Тосно - Волгарь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
МСА Петровский
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