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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Зенит-2
Енисей - Зенит-2: обзор матча 16 марта 2016
Енисей
16.03.2016, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 3
Завершен
Зенит-2
8'
М. Палиенко
40'
М. Палиенко
66'
Р. Шейдаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Зенит-2
82'
Замена
Д. Ящук
️️️️
М. Палиенко
81'
Замена
П. Долгов
️️️️
Р. Шейдаев
79'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Н. Саламатов
73'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Зинков
Замена
А. Мануковский
️️️️
А. Ломакин
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Шейдаев
Замена
В. Галыш
️️️️
К. Марущак
57'
56'
Желтая карточка
В. Зинков
Желтая карточка
А. Радченко
52'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Фатуллаев
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Палиенко
Замена
А. Исаев
️️️️
М. Ибрагимов
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Палиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Константин Лобов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Азаров
22
Шабаев
80
Качан
23
Васильев
18
Марущак
15
Фатуллаев
10
Алиев
90
Ломакин
8
Иванов
19
Ибрагимов
81
Низамутдинов
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Чернов
33
Йованович
58
Зуев
55
Лобов
88
Богаев
5
Зинков
40
Бавин
10
Саламатов
99
Палиенко
7
Шейдаев
19
Ибрагимов
10
Исаев
10
Исаев
19
Ибрагимов
90
Ломакин
8
Мануковский
8
Мануковский
90
Ломакин
18
Марущак
88
Галыш
88
Галыш
18
Марущак
15
Фатуллаев
27
Радченко
27
Радченко
15
Фатуллаев
99
Палиенко
91
Ящук
91
Ящук
99
Палиенко
10
Саламатов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
10
Саламатов
5
Зинков
18
Зырянов
18
Зырянов
5
Зинков
7
Шейдаев
91
Долгов
91
Долгов
7
Шейдаев
Остались в запасе
Енисей
Зенит-2
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
13
Павел Киреенко
ЛВ
29
Михаил Мжельский
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
29
Михаил Мжельский
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Енисей - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
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10.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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