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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-2
Волгарь - Спартак-2: обзор матча 21 ноября 2015
Волгарь
21.11.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
10'
О. Алейник
51'
О. Алейник
22'
К. Савичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-2
90'
Желтая карточка
А. Лисинков
Желтая карточка
Р. Болов
87'
85'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Зубарев
Замена
М. Яковлев
️️️️
О. Алейник
85'
Желтая карточка
Д. Иванов
77'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
71'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Сутормин
68'
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Газзаев
63'
57'
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Обухов
ГОЛ! 2:1!
О. Алейник
51'
33'
Желтая карточка
А. Самсонов
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Савичев
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
33
Кренделев
10
Газзаев
11
Болонин
13
Алхазов
3-3-1-1-2
47
Филиппов
44
Лисинков
92
Брызгалов
21
Ходырев
44
Фадеев
60
Зубарев
4
Савичев
8
Самсонов
7
Каюмов
77
Мелкадзе
13
Обухов
10
Газзаев
10
Букия
10
Букия
10
Газзаев
11
Сутормин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
11
Сутормин
34
Алейник
9
Яковлев
9
Яковлев
34
Алейник
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
60
Зубарев
7
Козлов
7
Козлов
60
Зубарев
13
Обухов
10
Федчук
10
Федчук
13
Обухов
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-2
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
99
Михаил Жабкин
ЦФ
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Волгарь - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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