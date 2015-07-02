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Ньютаун - Валлетта
Ньютаун - Валлетта: обзор матча 02 июля 2015
Ньютаун
02.07.2015, четверг, 21:15
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Валлетта
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ньютаун - Валлетта
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
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ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
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