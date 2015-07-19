Анжи - Крылья Советов

Как можно было проиграть крыльям
|24 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Крылья Советов
|1:0
|Анжи
|8 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Анжи
|2:1
|Крылья Советов
|24 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Крылья Советов
|1:0
|Анжи
|8 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Анжи
|2:1
|Крылья Советов
|30 тур
|15 мая, четверг
|18:30
|Анжи
|0:1
|Крылья Советов
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|18:30
|Крылья Советов
|1:1
|Анжи
|21 тур
|17 марта, воскресенье
|15:45
|Анжи
|1:1
|Крылья Советов
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|1:2
|Анжи
|1/8 финала
|31 октября, среда
|16:00
|Анжи
|2:1
|Крылья Советов
|30 тур
|5 ноября, суббота
|16:15
|Анжи
|3:1
|Крылья Советов
|15 тур
|22 июня, среда
|19:30
|Крылья Советов
|0:3
|Анжи
|22 тур
|27 сентября, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|3:0
|Анжи
|8 тур
|30 апреля, пятница
|17:00
|Анжи
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|11 августа, воскресенье
|00:00
|Анжи
|0:2
|Крылья Советов
|12 тур
|13 мая, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|4:0
|Анжи
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Анжи
|4:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Анжи
|21 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Анжи
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Анжи
|1:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|20
|5
|5
|51:25
|+26
|65
|2.
|Ростов
|30
|19
|6
|5
|41:20
|+21
|63
|3.
|Зенит
|30
|17
|8
|5
|61:32
|+29
|59
|4.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|54:25
|+29
|56
|5.
|Спартак М
|30
|15
|5
|10
|48:39
|+9
|50
|6.
|Локомотив
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|7.
|Ахмат
|30
|11
|11
|8
|35:30
|+5
|44
|8.
|Урал
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|9.
|Крылья Советов
|30
|9
|8
|13
|19:31
|-12
|35
|10.
|Рубин
|30
|9
|6
|15
|33:39
|-6
|33
|11.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|10
|13
|22:33
|-11
|31
|12.
|Уфа
|30
|6
|9
|15
|25:44
|-19
|27
|13.
|Анжи
|30
|6
|8
|16
|28:50
|-22
|26
|14.
|Кубань (ЛФЛ)
|30
|5
|11
|14
|34:44
|-10
|26
|15.
|Динамо М
|30
|5
|10
|15
|25:47
|-22
|25
|16.
|Мордовия
|30
|4
|12
|14
|30:50
|-20
|24
Как можно было проиграть крыльям
И Тереку и Анжи необходима усиление!
Ну и ладно. Зато у вас девка "Мисс Премьер-Лига" выиграла и молодежка выиграла. Это самое главное))
Логичный итог, "Крылья" конечно повыше уровнем на данный момент.
Молодцы "крылышки".
Анжи вперед.....))))
Понятно да? Мы все лохи! Трансляции не будет! Платите денюшки! .....
Вперёд Анжи
Соккер уже не тот ! Эх , придётся искать себя в другом сайте , а жаль!
да подожди до первого августа когда закончатся обновления потом думай уходить или нет