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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)

Анжи - Крылья Советов

19.07.2015, Воскресенье, 21:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Россия. Премьер-лига, 1 тур Анжи - Крылья Советов Молодежные команды: 7 - 0
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Крылья Советов 1:0 Анжи
8 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Анжи 0:1 Крылья Советов
3 тур
28 июля, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 15:45 Анжи 1:1 Крылья Советов
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 1:2 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 16:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 16:15 Анжи 3:1 Крылья Советов
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +68

    vodaspb 20 июля 2015, 21:08

    Как можно было проиграть крыльям

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    Рейтинг: +154

    Ac Milan Champion 19 июля 2015, 23:14

    И Тереку и Анжи необходима усиление!

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    Рейтинг: +18

    Germes13 19 июля 2015, 23:01

    Ну и ладно. Зато у вас девка "Мисс Премьер-Лига" выиграла и молодежка выиграла. Это самое главное))

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    Рейтинг: +2606

    Freyk 19 июля 2015, 22:51

    Логичный итог, "Крылья" конечно повыше уровнем на данный момент.

    3
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    Рейтинг: +32

    Erik Gold > Freyk 19 июля 2015, 23:02

    Спасибо,поржал.

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > Erik Gold 19 июля 2015, 23:04

    Смех конечно продлевает жизнь, но в следующий раз советую глянуть в таблицу ФНЛ 2014-2015, с момента окончания которой прошло всего ничего.

    2
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    Рейтинг: +10

    Я в шоке 19 июля 2015, 22:46

    Молодцы "крылышки".

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    Рейтинг: +20

    Синий Лев95 19 июля 2015, 22:34

    Анжи вперед.....))))

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    Рейтинг: +631

    mat73 19 июля 2015, 22:15

    Понятно да? Мы все лохи! Трансляции не будет! Платите денюшки! .....

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    Рейтинг: +163

    Тито 19 июля 2015, 22:13

    А платную текстовую трансляцию сделать слабО? :-)

    0
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    Рейтинг: +111

    Rusti 19 июля 2015, 21:57

    Вперёд Анжи

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    Рейтинг: +19

    ГУБДЕН-05 19 июля 2015, 21:46

    Соккер уже не тот ! Эх , придётся искать себя в другом сайте , а жаль!

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    Рейтинг: +41

    динамо москов > ГУБДЕН-05 19 июля 2015, 22:11

    да подожди до первого августа когда закончатся обновления потом думай уходить или нет

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