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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)
Материалы

Аргентина - Парагвай

01.07.2015, Среда, 02:30 мск Консепсьон, стадион Мунисипал Кубок Америки, 1/2 финала Аргентина - Парагвай
Кубок Америки 2015, группа B
Групповой этап, 1 тур
14 июня, воскресенье 00:30 Аргентина 2:2 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 05:40 Парагвай 2:5 Аргентина
7 тур
8 сентября, суббота 03:10 Аргентина 3:1 Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2011

25 мая, среда 23:00 Аргентина 4:2 Парагвай
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Парагвай 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Ямайка 3 0 0 3 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +13

    hangvay 1 июля 2015, 14:13

    вот это разгром

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    Рейтинг: +126

    vrossiinetfutbola 1 июля 2015, 09:37

    осталось надрать задницу сборной Чили. заслужили.

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    Рейтинг: +11

    rbast 1 июля 2015, 04:28

    Браво Аргентина!
    Браво Месси!

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    Рейтинг: +11

    F_K_Barselona 1 июля 2015, 04:06

    прежде чем что то писать головой думай надеюсь она у тебя большая

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    Рейтинг: +11

    F_K_Barselona 1 июля 2015, 04:05

    а что дела твой ронадо провал чм твол ла лиги ??

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin 1 июля 2015, 03:41

    Опять не Месси(((((( ну может хоть 5-ый забьёт? Мож хоть с пенальти?!((

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    Рейтинг: +103

    СПРАВЕДЛИВЫЙ ФАНАТ > Nik_otin 1 июля 2015, 03:43

    Все 4 гола сделал Месси.
    Командный игрок.
    Легенда!

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    Рейтинг: +625

    el barsa > Nik_otin 1 июля 2015, 04:25

    ТЫ ВСЕ РАВНО ШАС БАН ПОЛУЧИШЬ.

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin > el barsa 1 июля 2015, 20:25

    Серьёзно?

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin 1 июля 2015, 03:36

    Рохо, Пасторе, Ди Мария.. А где Месси? Ахах. 1 гол, с пнальти!!! Аахха

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin 1 июля 2015, 03:12

    Парагвай ГОООЛ!!!

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin 1 июля 2015, 03:08

    Костоломы, поломали 2-х, одна замена осталась у Парагвая.

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    Рейтинг: +348

    Nik_otin 1 июля 2015, 03:00

    Удачи Чили в финале. Спать.

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