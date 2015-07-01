Аргентина - Парагвай

вот это разгром
|Групповой этап, 1 тур
|14 июня, воскресенье
|00:30
|Аргентина
|2:2
|Парагвай
|16 тур
|11 сентября, среда
|05:40
|Парагвай
|2:5
|Аргентина
|7 тур
|8 сентября, суббота
|03:10
|Аргентина
|3:1
|Парагвай
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Парагвай
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Ямайка
|3
|0
|0
|3
|0:3
|-3
|0
вот это разгром
осталось надрать задницу сборной Чили. заслужили.
Браво Аргентина!
Браво Месси!
прежде чем что то писать головой думай надеюсь она у тебя большая
а что дела твой ронадо провал чм твол ла лиги ??
Опять не Месси(((((( ну может хоть 5-ый забьёт? Мож хоть с пенальти?!((
Рохо, Пасторе, Ди Мария.. А где Месси? Ахах. 1 гол, с пнальти!!! Аахха
Парагвай ГОООЛ!!!
Костоломы, поломали 2-х, одна замена осталась у Парагвая.
Удачи Чили в финале. Спать.