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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 24 мая 2009
Катания
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
42'
Т. Моримото
88'
Д. Маскара (П)
28'
М. Больячино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
Красная карточка
Д. Маннини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Маскара
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Блази
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
Д. Тедеско
Желтая карточка
М. Контини
Замена
️️️️
К. Льяма
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Ж. Инасио Пиа
ГОЛ! 1:1!
Т. Моримото
ГОЛ! 0:1!
М. Больячино
20'
Желтая карточка
М. Блази
18'
Замена
Х. Датоло
️️️️
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
22
Франческо Миллези
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
18
Андреа Д'Амико
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
3-3-4
1
Косицки
33
Капуано
6
Стовини
88
Терлицци
19
Льяма
76
Тедеско
22
Иско
22
Миллези
25
Маскара
55
Мартинес
15
Моримото
4-3-1-2
1
Наварро
27
Сантакроче
15
Контини
6
Ароника
2
Грава
24
Пациенца
26
Блази
70
Маннини
54
Больячино
0
Пиа
17
Салайета
Скьякка
5
Карбони
5
Карбони
Скьякка
76
Тедеско
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
76
Тедеско
24
Пациенца
23
Датоло
23
Датоло
24
Пациенца
26
Блази
5
Гаргано
5
Гаргано
26
Блази
0
Пиа
22
Лавесси
22
Лавесси
0
Пиа
Остались в запасе
Катания
Наполи
20
Паоло Акербис
ВР
18
Андреа Д'Амико
ЦП
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
18
Андреа Д'Амико
ЦП
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Катания - Наполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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