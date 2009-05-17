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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 17 мая 2009
Палермо
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
6'
Ф. Микколи (П)
87'
Д. Мильяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
Замена
Д. Суччи
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ! 2:0!
Д. Мильяччо
Замена
Р. Гуана
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
М. Сарате
️️️️
Э. Мендичино
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
А. Ночерино
️️️️
Ф. Ливерани
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Микколи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
90
Этторе Мендичино
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
9
Мауро Сарате
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
24
Кьер
83
Бово
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
8
Мильяччо
10
Микколи
10
Кавани
3-2-2-3
22
Каррисо
23
Диаките
14
Розегнал
26
Раду
29
Де Сильвестри
11
Коларов
6
Дабо
6
Маури
18
Рокки
31
Дель Неро
90
Мендичино
21
Ливерани
23
Ночерино
23
Ночерино
21
Ливерани
10
Микколи
11
Гуана
11
Гуана
10
Микколи
10
Кавани
19
Суччи
19
Суччи
10
Кавани
90
Мендичино
9
Сарате
9
Сарате
90
Мендичино
Остались в запасе
Палермо
Лацио
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Фернандо Муслера
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Палермо - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренцо Барбера
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