Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 20 декабря 2015
Бордо
20.12.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
57'
В. Хазри
55'
А. Ромао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
Желтая карточка
А. Бийого Поко
90'
+3
Желтая карточка
Д. Контенто
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Спаранья
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
В. Хазри
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Ромао
86'
Замена
Л. Силва
️️️️
А. Баррада
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Э. Кривелли
85'
Замена
В. Вада
️️️️
А. Траоре
73'
66'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Б. Сарр
62'
Желтая карточка
А. Баррада
Замена
Д. Ролан
️️️️
А. Унас
61'
ГОЛ! 1:1!
В. Хазри
Пас отдал
Э. Кривелли
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Ромао
Пас отдал
А. Баррада
12'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
3-3-1-3
16
Каррассо
26
Контенто
4
Ямбере
24
Жилберт
18
Плашил
7
Траоре
71
Бийого Поко
96
Унас
27
Кривелли
10
Хазри
6
Савье
3-2-3-1-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
63
Н'Кулу
22
Манкильо
23
Менди
19
Диарра
15
Ромао
10
Баррада
5
Кабелла
44
Батшуайи
7
Траоре
23
Вада
23
Вада
7
Траоре
96
Унас
4
Ролан
4
Ролан
96
Унас
27
Кривелли
14
Диабате
14
Диабате
27
Кривелли
5
Кабелла
33
Спаранья
33
Спаранья
5
Кабелла
10
Баррада
16
Силва
16
Силва
10
Баррада
70
Сарр
7
Окампос
7
Окампос
70
Сарр
Остались в запасе
Бордо
Марсель
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бордо - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Спорт 1
Новости команд
Все
Бордо
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+