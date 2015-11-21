Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 21 ноября 2015
Монако
21.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Нант
43'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Б. Силва
90'
+3
79'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Ж. Илоки
79'
Замена
А. Эланди
️️️️
Б. Туре
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Кошта
78'
Желтая карточка
Л. Траоре
72'
71'
Замена
Э. Сала
️️️️
К. Сигторссон
Замена
Л. Траоре
️️️️
Г. Каррийо
71'
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Туре
43'
42'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Желтая карточка
Р. Карвалью
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
1
Реми Риу
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
37
Адриан
ЦП
47
Алексис Эланди
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
17
Коэнтрау
24
Раджи
6
Карвалью
6
Туре
28
Тулалан
8
Моутинью
20
Силва
8
Пашалич
11
Кошта
9
Каррийо
3-4-1-2
1
Риу
27
Цана
26
Джиджи
13
Моимбе
20
Сабали
7
Туре
20
Туре
15
Дюбуа
20
Илоки
30
Сигторссон
18
Бамму
20
Силва
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
20
Силва
11
Кошта
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
11
Кошта
9
Каррийо
90
Траоре
90
Траоре
9
Каррийо
20
Туре
47
Эланди
47
Эланди
20
Туре
20
Илоки
11
Бедойя
11
Бедойя
20
Илоки
30
Сигторссон
22
Сала
22
Сала
30
Сигторссон
Остались в запасе
Монако
Нант
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монако - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Нант
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+