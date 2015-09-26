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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 26 сентября 2015
Бордо
26.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 1
Завершен
Лион
16'
В. Хазри
40'
Я. Плашил
45+2'
Пабло
78'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
80'
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Корне
Замена
Жуссие
️️️️
Я. Плашил
79'
78'
ГОЛ! 3:1!
К. Бове
Пас отдал
Р. Геззаль
Желтая карточка
Пабло
71'
69'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
К. Толиссо
Замена
И. Телин
️️️️
В. Хазри
64'
54'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 3:0!
Пабло
Пас отдал
В. Хазри
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Я. Плашил
Пас отдал
В. Хазри
40'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
М. Гайич
32'
Желтая карточка
К. Шантом
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Д. Ролан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
4-2-4
16
Каррассо
29
Пундж
23
Пабло
5
Паллуа
22
Гайич
8
Шантом
18
Плашил
10
Хазри
6
Савье
4
Ролан
19
Морис-Белэй
4-3-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
31
Роуз
14
Умтити
7
Мвуэмба
8
Толиссо
4
Ферри
28
Вальбуэна
70
Корне
12
Бове
22
Гайич
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
22
Гайич
18
Плашил
20
Жуссие
20
Жуссие
18
Плашил
10
Хазри
92
Телин
92
Телин
10
Хазри
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
8
Толиссо
10
Мальбранк
10
Мальбранк
8
Толиссо
70
Корне
15
Калулу
15
Калулу
70
Корне
Остались в запасе
Бордо
Лион
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Бордо - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Помощники судьи:
Стефан Лози
Жюльен Паселли
Резервный судья:
Флорис Обин
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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