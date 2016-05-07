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Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 07 мая 2016
Кристал Пэлас
07.05.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
47'
Д. Гэйл
68'
Д. Гэйл
26'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
Желтая карточка
П. Суаре
90'
+1
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. Гэйл
90'
87'
Желтая карточка
С. Айрленд
75'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
68'
65'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Шакири
65'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. Ледли
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
Я. Боласи
47'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
45'
Желтая карточка
Д. МакАртур
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адам
Пас отдал
М. Арнаутович
21'
Желтая карточка
Э. Питерс
3'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Сток Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
17
Делэйни
27
Суаре
24
Данн
25
Уорд
29
Кабай
11
МакАртур
11
Боласи
40
Панчеон
34
Гэйл
13
Уикхэм
4-3-1-2
1
Хаугор
27
Бардсли
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
16
Имбула
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
15
Крауч
Ледли
77
Матч
77
Матч
Ледли
34
Гэйл
20
Сако
20
Сако
34
Гэйл
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
10
Шакири
19
Уолтерс
19
Уолтерс
10
Шакири
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Селхарст Парк
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