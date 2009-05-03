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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 03 мая 2009
Дженоа
03.05.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
30'
Д. Милито
73'
Д. Милито
90'
Д. Милито
45'
У. Кампаньяро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
Красная карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Красная карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Рубиньо
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Франческини
Вторая желтая
М. Феррари
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
А. Кассано
Замена
М. Падалино
️️️️
А. Раджи
Замена
О. Миланетто
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ! 2:1!
Д. Милито
Замена
Д. Место
️️️️
М. Росси
Замена
Д. Гастальделло
️️️️
С. Луккини
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
С. Луккини
ГОЛ! 1:1!
У. Кампаньяро
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Желтая карточка
П. Саммарко
Желтая карточка
М. Феррари
18'
Желтая карточка
Д. Кришито
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-3-3
34
Рубиньо
27
Феррари
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
8
Мотта
28
Юрич
7
Росси
17
Палладино
10
Скулли
22
Милито
4-3-2
12
Кастеллацци
14
Кампаньяро
20
Аккарди
17
Луккини
24
Раджи
23
Саммарко
17
Паломбо
0
Франческини
11
Паццини
99
Кассано
20
Бьява
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
20
Бьява
7
Росси
27
Место
27
Место
7
Росси
10
Скулли
0
Миланетто
0
Миланетто
10
Скулли
17
Луккини
5
Гастальделло
5
Гастальделло
17
Луккини
23
Саммарко
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
23
Саммарко
24
Раджи
4
Падалино
4
Падалино
24
Раджи
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Сампдория
4
2
1
6
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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