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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Суонси
Лестер - Суонси: обзор матча 24 апреля 2016
Лестер
24.04.2016, воскресенье, 18:15
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 0
Завершен
Суонси
10'
Р. Марез
30'
Л. Ульоа
60'
Л. Ульоа
85'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Суонси
ГОЛ! 4:0!
М. Олбрайтон
85'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Шлупп
82'
Желтая карточка
Р. Хут
81'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Л. Ульоа
79'
76'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
73'
72'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
63'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
Д. Шлупп
60'
45'
Замена
А. Палоски
️️️️
Л. Фер
45'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 2:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
Д. Дринкуотер
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
27
Шлупп
4
Дринкуотер
26
Марез
11
Ульоа
30
Оказаки
4-2-1-3
22
Фабиански
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
3
Тэйлор
8
Фер
7
Бриттон
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
11
Ульоа
10
Кинг
10
Кинг
11
Ульоа
27
Шлупп
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
10
Сигурдссон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
8
Фер
9
Палоски
9
Палоски
8
Фер
Остались в запасе
Лестер
Суонси
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лестер - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD (в повторе, 18:10)
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