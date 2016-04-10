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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Лестер
Сандерленд - Лестер: обзор матча 10 апреля 2016
Сандерленд
10.04.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
66'
Д. Варди
90+5'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Лестер
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Грей
84'
Замена
Д. Амарти
️️️️
М. Олбрайтон
81'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Ленс
️️️️
Ф. Борини
76'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
В. Хазри
68'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Я. М'Вила
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
62'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
30'
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
Ф. Борини
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-3-1-3
1
Манноне
2
Йедлин
5
Коне
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
27
Кирхгофф
6
Каттермол
9
Дефо
10
Хазри
16
Борини
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
6
М'Вила
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
М'Вила
16
Борини
17
Ленс
17
Ленс
16
Борини
10
Хазри
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Хазри
11
Олбрайтон
12
Амарти
12
Амарти
11
Олбрайтон
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Сандерленд
Лестер
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сандерленд - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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