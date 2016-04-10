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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 10 апреля 2016
Ливерпуль
10.04.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Сток Сити
8'
А. Морено
32'
Д. Старридж
50'
Д. Ориги
65'
Д. Ориги
22'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
82'
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
82'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аллен
78'
71'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
71'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 4:1!
Д. Ориги
Пас отдал
А. Морено
65'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Фирмино
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Милнер
50'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Ожо
46'
ГОЛ! 2:1!
Д. Старридж
Пас отдал
О. Ожо
32'
26'
Желтая карточка
Э. Питерс
22'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
А. Морено
Пас отдал
Д. Милнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
6
Стюарт
2
Туре
37
Шкртел
5
Морено
17
Клайн
9
Ожо
7
Аллен
20
Милнер
15
Старридж
9
Фирмино
3-2-1-1-3
1
Хаугор
5
Кэмерон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
27
Бардсли
33
Питерс
16
Имбула
10
Шакири
17
Афеллай
15
Крауч
9
Кркич
7
Аллен
6
Лейва
6
Лейва
7
Аллен
9
Фирмино
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Фирмино
9
Ожо
27
Ориги
27
Ориги
9
Ожо
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
9
Кркич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Кркич
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Дионатан
ЦЗ
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 20:00)
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