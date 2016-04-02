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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 02 апреля 2016
Сток Сити
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
13'
И. Афеллай
53'
Б. Кркич
68'
Г. Сигурдссон
80'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
82'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
К. Ноутон
Замена
С. Айрленд
️️️️
Г. Уилэн
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Палоски
Пас отдал
Э. Уилльямс
Замена
М. Диуф
️️️️
Б. Кркич
74'
71'
Замена
А. Палоски
️️️️
Б. Гомис
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
У. Раутледж
61'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Л. Бриттон
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Г. Уилэн
53'
21'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 1:0!
И. Афеллай
Пас отдал
М. Арнаутович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Моха
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-2-4
1
Хаугор
33
Питерс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
27
Бардсли
16
Имбула
12
Уилэн
17
Афеллай
7
Арнаутович
9
Кркич
13
Хоселу
4-2-1-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
8
Фер
7
Бриттон
4
Корк
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
12
Уилэн
7
Айрленд
7
Айрленд
12
Уилэн
9
Кркич
92
Диуф
92
Диуф
9
Кркич
26
Ноутон
3
Тэйлор
3
Тэйлор
26
Ноутон
7
Бриттон
10
Монтеро
10
Монтеро
7
Бриттон
18
Гомис
9
Палоски
9
Палоски
18
Гомис
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Моха
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Моха
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сток Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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