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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 19 марта 2016
Кристал Пэлас
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
34'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
90'
+1
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Варди
86'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Р. Марез
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. Ледли
79'
76'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
Замена
Б. Сако
️️️️
Э. Адебайор
46'
Замена
Б. Сако
️️️️
П. Суаре
45'
Желтая карточка
П. Суаре
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Варди
30'
Желтая карточка
К. Шмейхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
25
Уорд
11
Боласи
15
Йединак
29
Кабай
16
Ледли
10
Заа
25
Адебайор
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
27
Суаре
20
Сако
20
Сако
27
Суаре
16
Ледли
34
Гэйл
34
Гэйл
16
Ледли
9
Варди
12
Амарти
12
Амарти
9
Варди
26
Марез
27
Шлупп
27
Шлупп
26
Марез
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 22:20)
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