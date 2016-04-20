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Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 20 апреля 2016
Вест Хэм
20.04.2016, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Уотфорд
11'
Э. Кэрролл
45'
М. Нобл (П)
53'
М. Нобл (П)
64'
С. Предль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Пайет
90'
+3
90'
+3
Вторая желтая
Н. Амрабат
90'
+2
Пенальти не реализован!
Т. Дини
Замена
Э. Эменике
️️️️
Э. Кэрролл
87'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Сахо
78'
76'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Абди
76'
Желтая карточка
Н. Амрабат
71'
Желтая карточка
М. Суарес
64'
ГОЛ! 3:1!
С. Предль
Пас отдал
С. Бергейс
57'
Замена
И. Анья
️️️️
А. Гедиура
56'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Нобл
53'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Нобл
45'
22'
Желтая карточка
С. Предль
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Д. Пайет
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
21
Огбонна
23
Рид
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
25
Сахо
18
Антонио
3-2-4-1
1
Гомес
4
Суарес
20
Кэткарт
4
Предль
44
Паредес
25
Холебас
6
Гедиура
22
Абди
85
Бехрами
14
Хурадо
39
Амрабат
10
Пайет
39
Коллинс
39
Коллинс
10
Пайет
25
Сахо
11
Мозес
11
Мозес
25
Сахо
9
Кэрролл
10
Эменике
10
Эменике
9
Кэрролл
14
Хурадо
23
Бергейс
23
Бергейс
14
Хурадо
6
Гедиура
21
Анья
21
Анья
6
Гедиура
22
Абди
14
Дини
14
Дини
22
Абди
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
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