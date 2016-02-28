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Тоттенхэм - Суонси
Тоттенхэм - Суонси: обзор матча 28 февраля 2016
Тоттенхэм
28.02.2016, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
70'
Н. Шадли
77'
Д. Роуз
19'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Суонси
Желтая карточка
К. Уокер
90'
+4
88'
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Палоски
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Кейн
84'
83'
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Сун-Юн
ГОЛ! 2:1!
Д. Роуз
77'
75'
Замена
Л. Фер
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Х. Сон
75'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шадли
Пас отдал
К. Уокер
70'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
63'
58'
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
Д. Роуз
57'
43'
Желтая карточка
А. Палоски
28'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-2-3-2
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
6
Виммер
3
Роуз
2
Уокер
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
24
Эриксен
4-1-2-2-1
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
10
Сигурдссон
24
Айю
9
Палоски
7
Сон
8
Мэйсон
8
Мэйсон
7
Сон
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
9
Кейн
17
Онома
17
Онома
9
Кейн
7
Бриттон
8
Фер
8
Фер
7
Бриттон
9
Палоски
77
Барроу
77
Барроу
9
Палоски
40
Ки Сун-Юн
18
Гомис
18
Гомис
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Тоттенхэм - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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