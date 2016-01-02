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Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 02 января 2016
Норвич Сити
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
76'
А. Теттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Радд
88'
87'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Уорд-Проус
Замена
М. Ольссон
️️️️
В. Хулахан
82'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Мбокани
81'
80'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Тадич
80'
Замена
Х. Рид
️️️️
Й. Класи
ГОЛ! 1:0!
А. Теттей
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
76'
73'
Вторая желтая
В. Ваньяма
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Н. Редмонд
63'
35'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
45
Райан Сигер
ЦФ
3-5-1-1
1
Радд
6
Беннетт
16
Мартин
4
Бассонг
11
Брэди
6
Теттей
14
Хулахан
19
О'Нил
16
Хаусон
27
Редмонд
70
Мбокани
4-4-1-1
1
Стекеленбург
6
Фонте
15
Мартина
4
ван Дейк
5
Бертранд
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
8
Класи
10
Тадич
7
Лонг
14
Хулахан
13
Ольссон
13
Ольссон
14
Хулахан
27
Редмонд
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
27
Редмонд
70
Мбокани
35
Джером
35
Джером
70
Мбокани
8
Класи
6
Рид
6
Рид
8
Класи
30
Уорд-Проус
11
Рамирес
11
Рамирес
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Мане
10
Мане
10
Тадич
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
45
Райан Сигер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
45
Райан Сигер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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