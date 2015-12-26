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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 декабря 2015
Сток Сити
26.12.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
20'
Б. Кркич
24'
М. Арнаутович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
83'
Желтая карточка
А. Перейра
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Эррера
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Кэмерон
73'
Замена
М. Диуф
️️️️
Д. Шакири
63'
Желтая карточка
Б. Кркич
48'
46'
Замена
У. Руни
️️️️
М. Депай
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Г. Уилэн
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
24'
23'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Г. Джонсон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
8
Глен Джонсон
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
21
Андер Эррера
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
5
Кэмерон
8
Джонсон
12
Уилэн
17
Афеллай
9
Кркич
10
Шакири
7
Арнаутович
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
21
Эррера
16
Кэррик
25
Феллайни
64
Мата
10
Депай
9
Марсьяль
5
Кэмерон
16
Адам
16
Адам
5
Кэмерон
12
Уилэн
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
12
Уилэн
10
Шакири
92
Диуф
92
Диуф
10
Шакири
21
Эррера
8
Перейра
8
Перейра
21
Эррера
10
Депай
32
Руни
32
Руни
10
Депай
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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