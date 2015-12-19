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Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 19 декабря 2015
Манчестер Юнайтед
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
67'
А. Марсьяль
39'
К. Джером
55'
А. Теттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
82'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
82'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Г. О'Нил
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
У. Руни
67'
66'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Теттей
Пас отдал
К. Джером
52'
Желтая карточка
Р. Брэди
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
Н. Редмонд
27'
Желтая карточка
Г. О'Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-1-3
43
Де Хеа
15
Янг
4
Джонс
6
Смоллинг
17
Блинд
25
Феллайни
16
Кэррик
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
10
Депай
4-5-1
1
Радд
6
Беннетт
13
Ольссон
4
Бассонг
16
Мартин
19
О'Нил
6
Теттей
27
Редмонд
14
Хулахан
11
Брэди
35
Джером
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
19
О'Нил
21
Мулумбу
21
Мулумбу
19
О'Нил
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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