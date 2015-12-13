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Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 13 декабря 2015
Ливерпуль
13.12.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
21'
Д. Хендерсон
90+6'
Д. Ориги
30'
К. Доусон
73'
Й. Ольссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Хендерсон
90'
+6
90'
+4
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Лаллана
86'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Ловрен
79'
Травма
Д. Ловрен
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Й. Ольссон
Пас отдал
К. Брант
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
71'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
Пас отдал
А. Лаллана
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
37
Шкртел
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
20
Бентеке
4-5-1
13
Майхилл
35
Эванс
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
24
Флетчер
16
МакКлин
8
Гарднер
11
Брант
7
Моррисон
23
Рондон
10
Лаллана
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Лаллана
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
6
Ловрен
27
Ориги
27
Ориги
6
Ловрен
23
Рондон
17
Ламберт
17
Ламберт
23
Рондон
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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