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Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2015
Лестер
28.11.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
24'
Д. Варди
45+1'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Д. Симпсон
80'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олбрайтон
70'
68'
Замена
М. Депай
️️️️
У. Руни
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
60'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Д. Блинд
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
К. Фукс
24'
14'
Желтая карточка
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
17
МакНэйр
6
Смоллинг
36
Дармиан
17
Блинд
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
64
Мата
9
Марсьяль
32
Руни
2
Симпсон
2
Де Лат
2
Де Лат
2
Симпсон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
27
Шлупп
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
32
Руни
10
Депай
10
Депай
32
Руни
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
32
Марк Шварцер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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